Tuer Alex Cross

Une nouvelle affaire aux enjeux vertigineux va demander à Alex Cross tout son courage et son instinct : le fils et la fille du président des Etats-Unis ont disparu. Fugue ou enlèvement ? L'inspecteur a beau se démener, l'enquête lui échappe. Sans compter qu'un personnage influent ne veut pas qu'il s'en mêle. Au même moment, une menace terroriste plane sur Washington. Les deux affaires seraient-elles liées ? Chaque heure écoulée diminue les chances de retrouver en vie les enfants du président, et Alex, dont les nerfs sont mis à rude épreuve, se voit contraint de prendre une décision qui va à rencontre de son éthique professionnelle... Dans ce thriller à cent à l'heure, où le suspense le dispute à l'émotion, on découvre une facette inconnue du personnage phare de James Patterson.