L'Exception

Iben et Malene, deux amies employées au Centre danois d'information sur les génocides, reçoivent d'intrigantes menaces de mort par e-mail. Leur corbeau, caché derrière une adresse électronique imaginaire, manie avec brio l'art de la référence : ses courriers regorgent de formules empruntées aux grands tortionnaires de ce siècle et à l'histoire des génocides. Très vite Iben et Malene pensent être victimes de la vengeance d'un criminel de guerre serbe, Mirko Zigic. Mais alors que l'enquête piétine, le doute s'installe... Et la grande machine paranoïaque se met en marche. Peu à peu la vie privée des deux jeunes femmes vacille, leur lieu de travail se transforme en un inquiétant nid d'intrigues, leur amitié se fissure. Le monde entier devient suspect. Dans cette atmosphère confinée jusqu'à l'insoutenable, l'incertitude, jusqu'à la dernière ligne, envahit chaque page. Vertigineux.