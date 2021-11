Joub et Nicoby sont de grands admirateurs de Patrice Leconte, à qui l'on doit Les bronzés, Tandem, Ridicule et tant d'autres films aussi réussis que différents. Le duo de Dans l'atelier de Fournier est donc parti à la rencontre du réalisateur, égrenant avec lui un parcours jalonné de films à succès, de rencontres avec des stars mais aussi de doutes, de critiques assassines, de malentendus et même... de BD, puisque Leconte est lui-même dessinateur ! Leconte fait son cinéma : une conversation dessinée pleine de passion et d'émotion !