J'en savais trop...

"Enfin libre après quatorze ans à la tête du RCT, j'en ai fini avec le rugby et sa très haute bourgeoisie. Je vous dévoile toutes les coulisses de mon aventure, moi le saltimbanque atypique qui ne prend rien au sérieux : comment j'ai joué avec le salary cap en montant un système de primes aux résultats, mes convocations en commissions de discipline aux faux airs de "Groland", mon envie de m'emparer de la Ligue nationale...

Je n'imaginais pas rester si longtemps au RCT, où j'ai fait venir seize champions du monde, gagné trois Coupes d'Europe et le championnat de France. Mais j'ai vu mon club dépérir après trop de victoires tandis que nous sommes vite passés de l'amour à la haine avec Bernard Lemaître, le repreneur qui m'a éjecté et tenté de me salir. Je vous raconte comment j'ai imaginé un scénario diabolique pour me venger de ses mensonges.

A 60 ans, je vais basculer dans le football. Sollicité par plusieurs équipes, je vise la présidence de celle qui me ressemble le plus : l'Olympique de Marseille. Je ne fais pas de différence entre mes rêves et mes ambitions".