Une histoire mondiale des femmes photographes

Cette formidable somme collective, illustrée par 450 images, présente les ceuvres de 300 femmes photographes du monde entier, de l'invention du médium jusqu'à l'aube du XXIe siècle. Rares sont celles dont les noms sont parvenus jusqu'à nous, disparaissant du récit de la création au profit des <, grands maîtres". L'effacement des femmes dans l'histoire de la photographie résulte d'une longue tradition de discrédit. Créatrices originales et autonomes, elles n'ont pourtant cessé de documenter, d'interroger et de transfigurer le monde, démontrant que l'appareil photo peut être un fantastique outil d'émancipation. Aucune expérimentation ni aucun fracas des XIXe et XXe siècles ne leur ont ainsi échappé. Pour restituer la diversité des parcours de ces femmes photographes, Luce Lebart et Marie Robert ont invité 160 autrices de différents points du globe à nourrir cet ouvrage manifeste.