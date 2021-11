L'Unité Alphabet est le service psychiatrique d'un hôpital militaire où, pendant la Seconde Guerre mondiale, les médecins allemands infligeaient d'horribles traitements à leurs cobayes, pour la plupart des officiers SS blessés sur le front de l'Est. Bryan, pilote de la RAF, y a survécu sous une identité allemande en simulant la folie. Trente ans ont passé, mais chaque jour il revit ce cauchemar et repense à James, son ami et copilote, qu'il a abandonné à l'Unité, et qu'il n'a jamais retrouvé. En 1972, à l'occasion des Jeux olympiques de Munich, Bryan décide de repartir sur ses traces.