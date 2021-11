D'amour et de guerre

Des montagnes de Kabylie à un camp de travail pour soldats coloniaux : le destin d'Adam, au coeur de la Seconde Guerre mondiale, est un hymne aux grands oubliés de l'histoire de France. A travers le destin d'Adam, un autre regard sur la guerre et le monde colonial... 1939, dans les montagnes de Kabylie. Adam a vingt ans et rêve de construire une maison pour Zina, son grand amour, la plus belle fille de Bousoulem. La vie serait si simple, si douce. La guerre en décidera autrement. Arraché à son village et à sa fiancée, Adam est enrôlé de force par l'armée pour tuer des Allemands qu'il ne connaît pas, dans une France qu'il ne connaît pas. Prisonnier dans un camp de travail réservé aux soldats coloniaux, dans le nord de l'Hexagone, il découvrira l'horreur, l'hiver et la folie d'un monde où les Français se mettent au service des Boches. Guidé par les souvenirs de Zina et de son Algérie bien-aimée, il découvrira aussi l'amitié, la solidarité, la débrouillardise et les rêves de liberté. Point de vue singulier d'un gamin kabyle projeté au coeur de l'enfer, ce roman est un hymne aux grands oubliés de l'histoire de France, mais également un véritable bijou d'humanité et de tendresse.