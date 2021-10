Entretiens avec Aimé Césaire

Entre 1983 et 2007, Marijosé Alie a suivi Aimé Césaire dans sa vie publique et dans sa vie d'écrivain. A l'occasion d'interviews ou d'échanges plus intimes, la journaliste n'a cessé de questionner le politique, le poète, le dramaturge et l'homme. A la faveur de ces conversations devenues au fil du temps des moments de grande complicité, Marijosé Alie a tenté d'aller au plus près de la pensée de celui qui a défendu toute sa vie le concept de négritude, la dignité de l'humanité et les identités multiples. Elle a déchiffré les pauses et les silences derrière les discours. les expressions de son visage ou celles de son corps et a tenté de faire parler l'homme. Elle propose, à travers cet ouvrage, le portrait d'un homme simple, pudique et incandescent. Une lecture éclairée de sa vision du monde. "De toutes les femmes et les hommes que j'ai interviewés au cours de mon chemin journalistique, Césaire est sans doute celui que j'ai suivi, poursuivi avec le plus d'opiniâtreté, de curiosité et d'appétit. Il fait partie de ces êtres d'exception dont chaque mot enrichit d'un supplément d'espace et vous met â l'arrêt du galop de votre vie."