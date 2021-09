Bescherelle français collège

En un seul volume, tout le programme de français du collège, avec des explications visuelles et des exercices. La référence incontournable en français pour les années collège. Tout le programme de français du collège - Grammaire : les notions essentielles - Orthographe : toutes les règles - Conjugaison : les principaux tableaux modèles - Vocabulaire : étymologies, famille de mots, synonymes, etc. - Littérature et image : pour acquérir une culture littéraire et artistique Un ouvrage adapté aux collégiens d'aujourd'hui - Des explications en doubles pages - De nombreux visuels : illustrations et schémas récapitulatifs - Des exemples littéraires amusants - Des exercices pour vérifier qu'on a bien compris, et leurs corrigés Sur le site www. bescherelle. com. Avec l'achat du livre, l'accès à des ressources complémentaires : - des vidéos d'orthographe et de conjugaison, pour mémoriser les règles plus facilement - des dictées audio classées par difficulté