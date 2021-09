Londres et ses environs + shopping. Edition 2020. Avec 1 Plan détachable

Londres, eldorado européen mais aussi : mégapole multiculturelle, ville-monde grouillante, éclatée, moderne, vibrante et cosmopolite ! Découvrez les musées, galeries, pubs, restos et boutiques incontournables. Dans ce guide, remis à jour chaque année par notre équipe : tous nos coups de coeur illustrés, des suggestions de programmes et toutes les infos pour organiser votre séjour, des visites, des activités et des centaines d'adresses au meilleur rapport qualité/prix vérifiées sur le terrain, un plan détachable avec toutes nos adresses positionnées. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.