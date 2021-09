Le Robert Junior poche. Edition 2021

Le dictionnaire phare de l'école primaire et le n°1 du marché au format poche. Le Robert Junior Poche permet aux enfants de 7 à 11 ans, du CE à la 6e, de progresser dans la maîtrise de la langue, d'enrichir leur vocabulaire et de comprendre le monde qui les entoure. Pédagogique et largement illustré, il est recommandé par les enseignants. 31 000 mots et sens - des exemples clairs et vivants - les synonymes et les contraires - les familles de mots - la prononciation et les homonymes - de nombreuses remarques sur l'orthographe, la grammaire, l'origine des mots... - les tableaux de conjugaison - la nouvelle orthographe 600 noms propres 64 planches encyclopédiques en couleurs