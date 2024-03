La collection de livres audio chez Actes Sud

AUDIOLIVRE – Voici ultime aventure de Mikael Blomqvist et Lisberth Salander, les deux protagonistes de Millénium : La fille qui devait mourir. Tome six et dernier, l’ouvrage se décline également en audiolivre, lu par Bernard Gabay. Un final à découvrir, qui mêle cocktail redoutable de scandales politiques, jeux de pouvoir à l’échelle internationale, technologies génétiques, expéditions en Himalaya et incitations à la haine qui polluent l’Internet et qui trouvent leurs origines dans des usines à trolls en Russie.