Samurai Origines : l'enfance de l'art

Aventure

Samurai Origines Tome 1 : Takeo

Retournez aux sources de l'histoire du jeune Takeo et découvrez l'enfance du héros de la série Samurai. Takeo n'est qu'un enfant lorsqu'il tue l'horrible Shusaké. Malheureusement, il n'a pas respecté la voie du Buddho et doit en subir les conséquences. La punition tombe. Il est expulsé du monastère et se retrouve livré à lui-même. Son seul espoir, maintenant, est de suivre l'enseignement de maître Kazé, mais le chemin qui y mène est pavé d'embuches et il avance à travers un territoire très hostile.