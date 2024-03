Samurai Légendes : le préquel, bien avant les Soeurs de l'Ombre

Aventure

Samurai Légendes Tome 2 : L'échange

Un hurlement retentit... et les villageois se réveillent. Trop tard : la victime gît, la gorge déchiquetée, tandis qu’une silhouette féminine fuit dans la nuit. C’est la sixième victime en un mois. Dosan-san, le bras droit du shogun est envoyé pour enquêter sur cette affaire. Mais, plus il avance, plus il comprend qu’il est sur la trace de créatures bien plus dangereuses que tout ce qu’il a pu affronter. Furiko, la plus dangereuse des Soeurs de l’Ombre n’est pas loin ...