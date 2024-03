Des lectures pour les vacances, pour les enfants de 6 à 8 ans

A 8 ans, tu es presque aussi grand que cinq fois ce livre... mais quatre fois plus petit qu'une girafe, elle-même vingt fois plus petite qu'un séquoia de Californie ! Lequel est minuscule, comparé à la hauteur des gratte-ciels, à l'altitude de l'Everest, à la distance nous séparant de la lune, des étoiles, des galaxies, et, plus loin encore, des confins de l'Univers... Avec ses illustrations spectaculaires, cet album met en évidence les échelles ahurissantes de l'univers. Par le biais de comparaisons accessibles aux lecteurs de tous âges, son auteur rend ainsi compte d'un sujet tout à la fois complexe et fascinant. Complété par trois doubles pages permettant d'approfondir ces notions, ce livre suscitera un intérêt immédiat auprès des enfants désireux de trouver réellement leur place dans l'univers et de faire leurs premiers pas en astronomie.

En partenariat avec l'association Lire et Faire Lire.

Exploration du monde à partir du regard de l’enfant. On prend de la hauteur tout en gardant comme échelle de mesure ce que perçoit l’enfant.