Les Contes des coeurs perdus

Les Contes des cœurs perdus est une collection enchanteresse créée par le scénariste Loïc Clément, dans un univers mélangeant réalité et fantastique.

Loïc Clément est habité par des personnages profondément humains, confrontés à des épreuves émotionnelles intenses et à des choix déchirants. Il aborde les petits et grands tracas des êtres par un biais aux frontières du fantastique. Un biais qui permet à chacun, quel que soit son âge, de s’émerveiller, de se poser des questions et d’entrer en empathie avec les protagonistes de ses récits.

Chaque volume de cette collection raconte une histoire à la fois unique et universelle, s'articulant autour du thème poignant des cœurs perdus et des douleurs de l'âme.

Chaque ouvrage est l’occasion pour Loïc Clément de collaborer avec un.e artiste : Chaussette (dessin : Anne Montel) ; Le Voleur de souhaits (dessin : Bertrand Gatignol) ; Chaque jour Dracula (dessin : Clément Lefèvre) ; Jeannot (dessin : Carole Maurel), Le silence est d’ombre (dessin : Sanoe), Mauvais Sang (dessin : Lionel Richerand) et Merlin (dessin : Carole Maurel).

L'association des talents de Loïc Clément avec les différents illustrateurs, donne naissance à des œuvres d'une profondeur et d'une beauté rares.

Loïc Clément ajoute un nouveau cœur perdu à ses contes : Héloïse et les larmes de givre. Ce huitième volume qui paraîtra le 25 octobre, est dessiné par la talentueuse Justine Cunha (Dans les Yeux de Lia chez Dupuis).

Toujours aussi sensible, touchant et poétique, cette histoire d'amitié entre une dryade et un golem livre un beau message sur l'environnement. Découvrez-en la bande annonce :