En route pour l'aventure : des livres pour voyager et s'évader

Sur terre et sur les mers, à la découverte d’horizons inconnus, voici une liste de livres qui vous embarquent vers des destinations folles. Ce sont des récits de voyage, des essais, des textes empreints de poésie, ou des biographies d’aventuriers, comme autant de panoramas de la splendeur de notre planète.

En partenariat avec les éditions Points, retrouvez des œuvres puissantes, à la découverte de l’Eldorado et de l’Amazonie, embarquez sur La Boudeuse, un navire centenaire, qui s’est changé en vaisseau d’exploration. Direction Tahiti, avec Victor Segalen : le poète n’a que 25 ans et, médecin dans la marine, il façonnera l’imaginaire anthropologique moderne.

Patrice Franceschi, écrivain et directeur de collection, raconte l'élaboration de ces textes.

« Sept ans que les livres de la collection “Points Aventure” nous embarquent dans les jungles et les déserts, les montagnes et les océans, de la banquise à l’Everest, mêlant toujours action et réflexion pour transformer toute expérience en conscience.

Leurs auteurs sont des écrivains qui allient à leur talent littéraire ceux d’explorateur, de navigateur ou d’alpinistes — mais toujours d’aventurier : Jean-Louis Étienne, Olivier de Kersauson, Raymond Maufrais, Joe Simpson, Paul-Émile Victor…

Hommes engagés : Gérard Chaliand, Roger Stéphane, Henry de Monfreid, Raymon Depardon, Yann Queffelec… Écrivains-voyageurs d’hier : Paul Bowles, Joseph Roth, Henry Morton Stanley, Roland Garros, Alain Gerbault… Et écrivains-voyageurs d’aujourd’hui : François Maspero, Erik Orsenna, Robert Pirsig, Luis Sepulveda, Jean-Marie Le Clézio, Victor Segalen…

Tous ces auteurs nous font partager des aventures profondément humaines. Aujourd’hui, plus que jamais, restons fidèles à cet engagement de la collection : “que l’esprit d’aventure soit l’un des derniers espaces de liberté où il serait encore possible de respirer à son aise, d’agir et de penser par soi-même, de rêver”… Il y a 7 ans, le manifeste inaugural se demandait L’Aventure, pour quoi faire ? Aujourd’hui les 9 auteurs de l’inédit-anniversaire l’affirment : l’Aventure, c’est le choix d’une vie !

Avec eux, continuons de faire le choix de l’aventure et déployons notre liberté ! »

photo : Free-Photos CC 0