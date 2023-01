Les Chroniques du Confiné : au temps du coronavirus, le critique se fait booktuber

ChroniquesDuConfine – Les princes et les princesses aussi..., est une nouvelle série d’albums drôles et décalés. Sous la plume de Katherine Quénot et le crayon de Miss Prickly, les petits tracas et manies des bambins sont malmenés afin de dédramatiser les situations gênantes, mais finalement si banales ! Les deux premiers albums de la série viennent de sortir : Les princesses aussi mangent leurs crottes de nez et Les princes aussi font pipi au lit.