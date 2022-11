Pour Noël, cinq livres Young Adult à découvrir

Moins exclusif que la littérature blanche, à mi-chemin entre enfance et adulte, un style à part entière, de belles histoires, tous ces aspects sont réunis sous le terme Young Adult. Pour Noël, laissez-vous tenter par notre sélection de 5 ouvrages à destination des ados et de tous ceux qui ont décidé de ne pas choisir leur camp.

Scrineo est un des éditeurs phares de l’univers Young Adult en France. Créées en 2005 autour des « innovations numériques », les éditions sont ensuite revenues vers le papier. En 2010, la maison développe le roman jeunesse, ados et Young Adult. Imaginaire, romans historiques, mais également fantasy, comme le tome 1 d’Hybride : La levée du voile, de Gwendoline Vervel.

Dans la lignée du Livre de Saskia, de Marie Pavlenko, la trilogie Hybride signe le retour de Scrineo au genre. Un été s’avère plus intense que prévu pour Margot Pommery, revenue dans la demeure familiale. Descendante des elfes et des druides, gardienne d’un savoir ancestral, et puissante guerrière en devenir, elle va devoir affronter les sombres secrets et le légendaire tueur d’elfides...

Si on aime les teintes encore plus noires, il y a Chromotopia de Betty Piccioli. La jeune orpheline de la Nuance Bleue, Hyacinthe, tente de survivre comme elle peut en bas de la cité, où règnent la misère et la pauvreté. Son souhait, retrouver ses parents...

Dans la lignée du Prince Cruel de Holly Black, de la série Un palais d’épines et de roses, de Sarah J. Maas, plongez au cœur de l’univers des faës imaginé par Hermine Lefebvre. Enfin, les amoureux d’Histoire ancienne et/ou du Japon, Les noces de la renarde de Floriane Soulas devraient vous ravir. (Crédits photo : Andreea Radu/Unsplash)