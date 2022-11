Nota Bene : visiter et apprendre l'Histoire, autrement

#NotaBene – Connaissez-vous la véritable histoire de Raspoutine, ce gourou aux délires mystiques qui accompagne le tsar de Russie et sa famille au début du XXe siècle ? Ou celle de Tomoe Gozen, une femme samouraï qui dirige des armées et combat vaillamment le sabre au poing ? Sans doute plus héroïque que la vie de notre bon vieux roi Charles VI, qui sombre dans des excès de folies dignes du roi fou de Game of Thrones !

Richard Ier de Normandie, Erasme de Slovénie, Baybars, Caracalla, Yaa Asantewaa, Vasco de Gama ou Louis de Bourbon... voyagez à travers le monde et le temps et découvrez des personnages incroyables, aux destins tragiques et aux vies bien remplies ! Et pas de panique : je suis là pour tout vous expliquer, sans vous prendre la tête !