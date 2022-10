Des lectures pour les enfants, des plus jeunes au plus grands

LEFL22 –"Je suis seul, sans mes parents, dans une ville que je connais à peine, avec deux assassins aux trousses et aucune idée de ce qu'ils me veulent... J'ai connu des jours meilleurs. Maintenant, je n'ai plus le choix : si je veux m'en sortir, il va falloir que j'utilise mon don". Thomas Sa cachette ? Une maison de retraite. Son ennemi ? Un labo pharmaceutique. Ses alliés ? Un flic paralysé et une grand-mère excentrique. Un adolescent cherche, coûte que coûte, à sauver sa peau !

Les courses-poursuites et révélations qui ponctuent tout ce récit vous tiennent en haleine. On s’attache à ce héros peu sûr de lui, mais malgré tout volontaire et audacieux. Dès 11 ans.