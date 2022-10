Octopus, la collection savante de BD pour tout comprendre plus facilement

CollectionOctopus –Comment faire la différence entre foi et faits ? Entre compréhension et interprétation ? Que sont les biais cognitifs ? Comment argumenter en toute bonne foi ? Est-il possible de militer objectivement ? Peut-on "croire en la science"? Paul est de ces personnes qui s'informent et ne sombrent lamais dans les sottes superstitions. Lors d'un repas entre amis. face à'. la druide Mana. il explose et explique l'importance de la logique... Tout ça pour se faire traiter d'intolérant ! Outre. il rentre chez lui et reçoit la visite d'un esprit. Et pas n'importe lequel : l'Esprit Critique. bien déterminé a lui taire comprendre en quoi consiste braiment la pensée scientifique.