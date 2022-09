Du féminisme en littérature

CNLfeminisme – Si le rap propose déjà un modus operandi troublant, une rhétorique du discours bien loin de la mélodie musicale et vocale, le rap fait par des femmes peut bouleverser davantage : il déconstruit les attentes des comportements sexuels et genrés, il ne cherche pas à séduire ni à plaire. Cet ouvrage s'interroge sur la place des femmes dans le rap français, en s'intéressant aux différentes thématiques qui touchent leur condition et émancipation puis en donnant la parole aux actrices de la scène rap, par la mise en lumière de leurs oeuvres et parcours.

Il est question des pionnières — présentes dès la naissance du genre et invisibilisées au moment de son âge d'or—, des figures incontournables que sont Diam's, Casey et Keny Arkana, qui représentent chacune une facette différente de la rappeuse, et des héritières, de plus en plus nombreuses, pour lesquelles l'urgence est dans la libération des femmes et se ressent aussi bien dans leurs textes que dans leur attitude.

Dans la lignée de Sans fautes de frappe, l'auteure explique ici les spécificités langagières et musicales du rap, fait par des femmes, et démonte les clichés visant à l'extraire d'une culture musicale francophone malgré son succès populaire.