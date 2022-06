Littératures de l'Imaginaire : questionner le monde de demain

Depuis le début de son aventure éditoriale en 2010, Scrineo a publié des romans imaginaires, portés par des auteurs et autrices exclusivement francophones – du steampunk à la dark fantasy, en passant par le fantastique et la SF. Les premiers titres ont permis de lancer une nouvelle génération comme Patrick McSpare et Olivier Peru, avec la série Les Hauts Conteurs (Lauréat du Prix des Incos 2012), Joslan F. Keller et Aurélie Laloum avec la série Via temporis et Marie Pavlenko et sa trilogie Le livre de Saskia.

La littérature de l’imaginaire, pour Scrineo, est un bon moyen de questionner le monde tel que nous le voyons, en présentant des versions altérées, des univers de fantasy et des mondes futurs qui mettent en lumières nos excès et nos angoisses. Cette littérature est également puissante pour interroger notre humanité, en fouillant dans les tréfonds de la psychologie des personnages. Ainsi, l’imaginaire est un très bon moyen pour faire réfléchir les lecteurs sur le monde de demain, pour leur présenter des futurs possibles et les questionner sur leurs choix d’aujourd’hui.

Scrineo a contribué à faire émerger trois grandes plumes de la littérature imaginaire française : Gabriel Katz (la trilogie Le puits des mémoires), Estelle Faye (la trilogie La voie des oracles et Le drakkar éternel) et Aurélie Wellenstein (autrice notamment de Yardam, lauréat du Prix de l’imaginaire de la 25e heure du Livre du Mans, Mers Mortes, Prix Imaginales des bibliothécaires et Le roi des fauves, Grand Prix de l’imaginaire).

Récemment, Scrineo a élargi son catalogue imaginaire à de nouvelles tranches d’âge et de nouveaux genres avec l’arrivée de nouveaux auteur.trice.s : Cordélia avec Alana et l’enfant vampire et la trilogie L’éveil des sorcières, Hélène Boisaubert et Térébenthine et Alistair, A.D. Martel et sa duologie steampunk, De rouages et de sang, Johan Heliot et Le jardin des chimères, Jeanne Bocquenet-Carle et Mille Lions, Betty Piccioli et ses romans Chromatopia et Robustia (à paraître cet été), Hermine Lefebvre et ses romans d’urban fantasy, Sous le sceau de l’hiver et La chasse fantôme, Christine Féret-Fleury et Glace, Floriane Soulas et ses romans allant du steampunk à la SF, Rouille, Les Noces de la Renarde et Les oubliés de l’Amas ou encore Daniel Mat et ses romans SF, Le troisième Exode et Au-delà de la lumière.

De plus, ces dernières années, Scrineo a lancé 3 nouvelles collections et séries. La première, alliant imaginaire et mythologie, qui prend la mythologie à contrepied en donnant la parole aux monstres. Cette collection est portée par l’autrice Sylvie Baussier et est destinée à des lecteurs à partir de 10 ans. La deuxième avec une série, destinée à un public jeunesse à partir de 6 ans, qui mélange humour, grandes découvertes scientifiques et voyage dans le temps : Mélo-Méli de Paul Beorn et Lili Bagage. La troisième, dirigée par Stéphanie Nicot, met à l’honneur la Science-Fiction avec Pierre Bordage et Floriane Soulas comme premiers auteurs.

Plus largement en adulte, Scrineo touche à tous les genres : le thriller fantastique avec Rod Marty, Les âmes inconscientes, la dark fantasy avec Quand vient la horde de Aurélie Luong, et prochainement la fantasy médiévale avec la duologie de Aurélie Wellenstein : L’épée, la famine et la peste.