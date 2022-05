Contes d'hier et d'aujourd'hui : une littérature aux multiples imaginaires

#ContesCNL – "Camille naît le 7 octobre 1987 dans le 14e arrondissement de Paris et tout de suite, elle a côtoyé l'impossible. Camille est la fille de Marie, une femme grande, souriante, fragile et de Dominique alias Dodo, un homme grandiloquent et imprévisible qui aime à se prénommer la Saumure". C'est l'histoire de Camille, fille de. Fille d'un acteur ? D'un chanteur ? Non, de Dominique Alderweireld alias Dodo la Saumure, proxénète. Camille qui doit composer avec l'absence d'un père désintéressé de son sort, trop occupé par la gestion de ses maisons closes et ses allers-retours en prison.

Camille grandit et doit construire son identité, celle d'une femme moderne et indépendante, qui cherche à donner un sens aux silences et aux non-dits qui projettent une lumière trouble sur son univers familial. Sans cesse tiraillée entre la colère et le pardon, l'abandon et le désir de tisser un lien avec son père. L'expérience de Camille est à la fois personnelle et universelle car elle est aussi celle de toutes ces femmes qui ont pour seule figure masculine un homme qui ne les voit que comme des biens, des objets dont on se sert pour satisfaire son ego et réussir.

Mais c'est aussi l'histoire d'un auteur, Julien Dufresne-Lamy, qui veut raconter Camille, son amie, et ce que c'est d'écrire vrai, ce processus qui l'entraine sur le chemin tortueux des souvenirs enfouis, des résistances, des scrupules, des pudeurs, des choix que doit faire celui qui narre la vie d'une autre.