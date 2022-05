Nos amies les bêtes : les animaux dans la littérature

#MondeAnimal – Varsovie, 1956. Cest une histoire du temps du Rideau de fer. Lhistoire de Marek Hlasko, écrivain surnommé le "James Dean polonais" , pour sa ressemblance frappante avec lacteur comme pour sa vie brève et aventureuse, et son mal de vivre. Il est le témoin trouble et inquiétant dune Pologne socialiste dévastée, pleine divrognes et de rebelles. Il y décrit lindividualisme, le désespoir des banlieues, loppression du régime, dans une Varsovie aux allures de New York ravagé.

Hlasko mène une vie dissolue, emplie dalcool, de drogue et de violence, et fait entendre une voix dissonante. Ses oeuvres seront interdites en Pologne pendant plus de vingt ans. Il profitera dune bourse détudes à Paris pour échapper au régime communiste. Et continuera dalimenter la mythologie dune vie folle et scandaleuse : écrivain en fuite et camionneur en Europe, puis maquereau à Tel Aviv, enfin scénariste à Hollywood aux côtés de Polanski, jusquà sa fin tragique en 1969 à lâge de 35 ans, dun mélange dalcool et de barbituriques.

A linstar de celle de Jack Kerouac, son oeuvre est un mélange de vécu, de souvenirs et de fiction. Cest de leur fascination pour ce personnage que Gaglione et Izzo ont tiré ce premier roman graphique. Second roman graphique à avoir jamais été sélectionné en Italie pour le prestigieux Prix Strega léquivalent de notre Goncourt (le précédent était de Gipi).