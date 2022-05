Des romans pour adolescents qui explorent l'Histoire

Dès ses premières publications jeunesse en 2010, Scrineo a proposé des romans mêlant histoire et fantastique, en lien avec l’ADN de la maison “Le savoir et l’imaginaire”. C’est le cas de la série Les Haut Conteurs, des romans fantastiques médiévaux à succès, et de la série Via Temporis, autour d’une machine à remonter le temps pour explorer plusieurs époques. Comment comprendre le présent sans les notions indispensables sur le passé ? C'est pourquoi la maison a construit plusieurs collections historiques, pour mieux donner vie à cette mémoire.

Pour Scrineo, le roman historique est un excellent moyen d’enrichir les jeunes lectrices et lecteurs, en les plongeant dans un environnement précis et documenté, tout en leur apportant de fortes émotions. La fiction divertit et capte l’attention de toutes et tous, mais le fonds historique leur donne le bagage qui leur permet de consolider leurs repères.

Après la parution en 2014 du premier roman historique, Les yeux du jaguar de Brigitte Coppin, la maison développe, pour les enfants de 8-10 ans, la collection Il était un jour : des romans racontant un moment particulier dans la vie de personnages réels comme la comtesse de Ségur, Toutankhamon, Pasteur, Les enfants qui ont découvert la grotte de Lascaux, le Panchen Lama, les enfants Finaly,…

Puis, Scrineo a créé 2 collections pour les enfants à partir de 12 ans :

Scrineo Destinées est construite autour de personnalités édifiantes comme Rosa Parks, Rimbaud, Churchill, Anne Franck, Simone Veil ou encore Champollion. C’est une collection de romans écrits avec la rigueur d’une biographie, mais où les autrices et auteurs s’octroient la liberté de la fiction pour faire vivre et ressentir une époque, des personnages, des lieux. Ils s’autorisent l’émotion qui est une des clés de l’apprentissage et de la mémorisation.

La collection Scrineo Histoire, écrite avec la même rigueur que la précédente, fait le choix de la fiction totale. Les personnages sont fictifs, mais le cadre historique est solide et bien documenté.

Et enfin, avec Arthur Ténor, Scrineo a lancé en 2021, la collection Vis la vie : un concept innovant d’immersion du lecteur dans un environnement historique. Comme dans un livre dont on est le héros, le roman est écrit à la deuxième personne. Le lecteur est le héros ou l’héroïne du roman. Il verra donc le monde par ses yeux, et devra à certains moments faire des choix impactants pour la suite du récit. Le roman est accompagné d'une riche iconographie et d’éléments documentaires apportés comme dans un journal pour parfaire le sentiment d’immersion.