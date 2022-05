Avant de parler d'écologie, dix livres pour en explorer les facettes

#EcologieEnvironnement – Une petite fille écrit à sa grand-mère qui vient de disparaître et lui fait part d'une étrange aventure qu'elle vient de vivre... Le mois de novembre s'avance, il fait bien trop chaud pour la saison. Alors que l'enfant observe un soir les racines d'une petite plante qu'elle fait pousser dans un verre d'eau, elle tombe dedans et se retrouve subitement au coeur d'une forêt en compagnie du garçon-qui-pensait-être-un-loup, son nouveau voisin.

Elle comprend vite que le garçon n'a aucune intention de rentrer chez lui, trop heureux de renouer avec la beauté de la forêt - disparue dans la vraie vie - et les nuits scintillantes d'étoiles. Et puis il y a l'Hiver, l'Hiver qui manque et qu'il se met en tête de pister, de retrouver et de ramener au village. En bougonnant un peu, notre Mouflette va finalement décider de le suivre dans sa quête et c'est en se rappelant les joyeux souvenirs de l'hiver, la gaité des batailles de boules de neige et des journées de luge qu'ils réussiront à convaincre l'Hiver, contrarié par l'inconséquence des hommes, de revenir.

Les photographies d'Isabelle Ricq, petits mondes clos qui magnifient la forêt, servent d'écrins aux aventures de ses personnages, des aventures trépidantes aux allures d'Alice au pays des merveilles où le monde est sens dessus dessus, et qui abordent délicatement des questions aussi sérieuses que le changement climatique, la déforestation ou encore la pollution lumineuse.