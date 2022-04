Des romans jeunesse contemporains chez Scrineo

#ScrineoEngagé – Choqué par les attentats du 7 janvier 2015, et particulièrement par le massacre de la rédaction de Charlie Hebdo, un collégien de 15 ans prend brutalement conscience que les valeurs de la République, ses valeurs sont en danger. Sa réaction est de créer un journal satirique, avec trois camarades de sa classe de 3ème, dont un dessinateur talentueux. Pourtant, très vite ils doivent faire face à des réactions qui visent à réduire, voire anéantir leur libre expression. Que ce soit de simples appels à « ne pas froisser les susceptibilités », aux accusations les plus délirantes, rien ne les fait dévier de leur volonté de faire de Charliberté, un lieu d'expression ouvert, et où l'on se marre. Les plus virulents de leurs détracteurs ne supportent pas ces « intellos » qu'ils ne comprennent pas. C'est une bande de quatre garçons en perdition sociale et même humaine. A leur violence verbale, vient s'adjoindre celle des ultra-religieux opportunistes. Tout est mélangé, dénigré, déformé, sans parvenir à empêcher Charliberté de conquérir un lectorat grandissant. Et au fond, tout va bien, puisque c'est ça la démocratie : des débats, des confrontations d'idées et de convictions, des oppositions parfois musclées… dans l'acception des vérités de chacun.