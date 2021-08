Rentrée littéraire 2021 dans la presse : sélections des médias et journaux

Que serait une rentrée littéraire sans la participation des médias et des équipes de rédaction centrées sur la culture et le livre ? Il suffit d'avoir assisté à une remise du Prix Goncourt au restaurant Drouant pour se rendre compte de l'effervescence qui règne dans les médias, littéraires ou non, avec la saison des prix...

Mais les journalistes et autres critiques littéraires sont avant tout de grands lecteurs, le plus souvent passionnés par les lettres et les auteurs et autrices. Aussi, les sélections présentées dans les différents médias, journaux, sites et autres permettent-elles de se retrouver dans les centaines de titres présentés par les éditeurs.

Cette page recense ainsi la plupart des sélections d'ouvrages de la rentrée littéraire 2021 établies et publiées par les médias.

Photographie : remise du Prix Goncourt 2016, ActuaLitté, CC BY SA 2.0