Mangas.io : l’avenir du manga numérique ?

La lecture à l’abonnement, vers un Netflix pour le manga ? Le 4 mai 2020, Mangas.io a lancé sa version bêta test. L’objectif ? Convaincre un grand nombre d’éditeurs afin de pouvoir lire un maximum de mangas légalement et en illimité pour le prix d’un manga par mois (6,90 €).

Aujourd’hui, des milliers de passionnés suivent l’aventure Mangas.io qui comptabilise maintenant 7 maisons d’édition (Blackbox, IMHO, Kotoji, Naban, Nazca ManEd et Mahô) et près de 2000 chapitres sur sa plateforme.

Une nouvelle solution face au scantrad

Afin de satisfaire la communauté manga, Mangas.io prévoit à terme de réunir des équipes de traducteurs pour mettre en place un service de simultrad. Les lecteurs pourront ainsi lire le dernier chapitre d’un manga quelques heures après sa sortie au Japon.

Ce pari audacieux pourra-t-il réduire le nombre de lecteurs pirates et l’impact de la scantrad sur l’édition ?

Que lire sur Mangas.io ?

Malgré un catalogue encore léger et toujours en développement, la plateforme contient déjà quelques perles comme le récent web manhua à succès Tales of Demons and Gods ou encore le célèbre Old Boy dont le film a été plusieurs fois primé au Festival de Cannes.

Retrouvez dans ce dossier notre sélection de titres à découvrir sur Mangas.io !