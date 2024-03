Salon du livre de Montréal 2018 : la grande aventure

Autour d’une communauté d’amoureux du livre et de la lecture, le rôle du Salon du livre de Montréal est de promouvoir et de valoriser le livre et le plaisir de la lecture comme biens culturels dans la société québécoise. Il veut faire connaître et partager la diversité de la production éditoriale régionale, nationale et internationale, ainsi que ses créateurs et artisans.

Rencontres d’auteurs, d’éditeurs et d’artisans des métiers du livre, rencontres de lecteurs de tous âges aussi, et surtout, rencontres des idées et des points de vue sur le monde et la société : cette édition était dense.

Avec pour projet de favoriser ces rencontres grâce à une programmation riche et éclatée, voilà le défi que s’est lancé le SLM, et c’est l’invitation qu’il avait adressée à tous ceux et celles qui ont à cœur le livre et la lecture.

Retrouvez l'ensemble des articles et reportags réalisés, en direct de Montréal.