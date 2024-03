30 livres pour donner un “avent” goût de Noël

Le temps en librairie est compté, aussi faut-il savoir où trouver les bons conseils pour réaliser ses cadeaux. Voici une liste de 30 ouvrages, extrêmement diversifiée, qui fait aller de la littérature au polar, et de la jeunesse aux bandes dessinées, afin de mettre la main sur le présent idéal.

Soucieux de proposer des titres riches en aventure et en découvertes, ActuaLitté propose ici un «avent» goût de Noël. D’ordinaire limité aux 25 journées qui nous séparent du fameux matin au pied du sapin, le calendrier de l’avent est ici revisité avec 30 propositions d’ouvrages à découvrir.

Et pour faire gagner un temps précieux, quand la ministre de la Culture indique qu’il ne faut pas toucher les livres, voici un extrait proposé pour chacun des titres sélectionnés.

On y découvrira de jolies perles comme l’adaptation du roman de Franck Thilliez en BD, Le Syndrome [E], réalisé par Muc Brahy, Sylvain Runberg, ou encore Les P’tites poules de Christian Heinrich et Christian Jolibois. Mais également des jeux comme le fameux coffret Friends, Quiz et Gages, qui plonge dans l’univers de la série télé des années 90.