Albums, romans : une sélection de 20 livres jeunesse pour Noël 2020

Pour prolonger le plaisir de la lecture, malgré ce contexte inédit, Bayard Éditions Jeunesse vient d’établir une sélection d’une vingtaine d’ouvrages, tirés de ses collections. Des livres, des romans, des albums, pour les plus petits et les plus grands. Mais surtout, des ouvrages pour aider les librairies à organiser leurs sélections pour les fêtes de fin d’années, avec des choix thématiques et par tranche d’âge.

Au menu, les petits livres-documentaires innovants de Marion Billet, ou la nouvelle série mordante de M. Tan et Caroline Hüe, La Compagnie des drôles de bêtes. On découvrira également le dernier roman de Christopher Paolini, l’auteur de la série à succès Eragon, qui nous entraîne dans une grande odyssée spatiale. Ou des contes plus classiques, comme celui des Trois ours chez Boucle d’or, superbement revisité par Sibylle Delacroix.

Des animaux fantastiques, de l’écologie, des histoires qui font frissonner… il y en a pour tous les goûts et tous les âges !

En partenariat avec ActuaLitté, cette sélection est présentée en exclusivité.