4 ouvrages de référence pour mieux comprendre les cryptomonnaies

La démocratisation du Bitcoin et des crypto en général s’opère également grâce à un nombre conséquent d’ouvrages à vocation informative publiés en France et à l’international par des experts en la matière.

Si vous n’êtes pas convaincu par l’avis bien tranché de votre collègue à la machine à café, voici quelques ouvrages de référence sur les crypto-monnaies, à la fois éclairés et accessibles.

1.Pour comprendre le fonctionnement technique du Bitcoin et la logique des cryptomonnaies : Mastering Bitcoin, de Andreas M. Antonopoulos.

Une lecture essentielle pour tous ceux qui veulent comprendre “comment ça marche”. L’auteur aborde le sujet du Bitcoin sous un angle informatique en expliquant notamment comment fonctionnent les chaînes de blocs Bitcoin ou encore le minage du Bitcoin ; des logiques au cœur de la technologie des cryptomonnaies. Il aborde également l’aspect sécurité du Bitcoin et donne des recommandations sur les bonnes pratiques afin de garantir la sécurité de ses monnaies virtuelles. Cet ouvrage, axé avant tout sur la technologie informatique derrière le Bitcoin, est tout à fait accessible aux non-initiés ; nul besoin d’être expert en informatique pour pouvoir en retirer des connaissances.

2.Pour appréhender la place du Bitcoin dans le système monétaire global : L’Étalon Bitcoin de Saifedean Ammous

Un livre qui fait figure de référence pour tous les curieux et amateurs de cryptomonnaies. S. Ammous reprend en détaill’histoire de la monnaie à une échelle globale avant d’ancrer le Bitcoin dans son contexte.

Une lecture excellente, très riche et gorgée de références à la littérature économique. Le livre met en avant les mérites de l’approche de l’école d’économie autrichienne comme cadre économique viable, contrairement à l’économie keynésienne actuelle.

Ce livre n’explique pas le fonctionnement technique du Bitcoin, mais est un excellent complément à l’ouvrage de A. M. Antonopoulos pour envisager le Bitcoin dans son contexte économique et théorique.

3.Pour avoir le point de vue des experts : Bitcoin – Métamorphoses – De l’or des fous à l’or numérique ? de Jacques Favier, Benoît Huguet et Adli Takkal Bataille

Cet ouvrage rédigé par trois experts en crypto-monnaies français est une véritable mine d’or pour tous ceux qui veulent avoir un point de vue objectif et être informés avant d’investir en toute confiance dans le Bitcoin ou autres cryptomonnaies. Grâce aux avis éclairés et documentés de ses auteurs, ce livre permet de se faire une opinion sur le Bitcoin, mais aussi de comprendre et d’analyser les critiques principales du Bitcoin.

4.Pour une introduction rapide : Comprendre et utiliser le Bitcoin de Serge Roukine

Simple, accessible, efficace, cet ouvrage à l’avantage d’aller droit au but sans se perdre dans des explications compliquées. Écrit par Serge Roukine, fondateur de la célèbre plateforme codeur.com, ce livre retrace toute l’histoire du Bitcoin et en explique les tenants et aboutissants, en 90 pages seulement. Idéal pour ceux qui veulent comprendre de quoi il s’agit, mais peut-être un peu léger pour ceux qui envisagent vraiment le Bitcoin comme stratégie d’investissement future.

Cette liste d’ouvrages du plus technique au plus accessible est une excellente porte d’entrée vers l’univers des cryptomonnaies ; que ce soit tout simplement pour être un peu plus informé sur le sujet, ou si vous envisagez vraiment de faire des cryptomonnaies un investissement sérieux. Gardez en tête qu’il existe, en sus de ceux présentés ci-dessus, de nombreux autres ouvrages sur les crypto-monnaies. Bonnes lectures !