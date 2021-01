Bitcoin : lecture théorique et pratique pour débutant

Créée en 2009, la cryptomonnaie n’a cessé de fluctuer pour atteindre aujourd’hui des sommes impressionnantes. Si l’achat de ces pièces virtuel ne doit pas se faire sur un coup de tête, la compréhension du fonctionnement du bitcoin n’est pas réservée aux experts. Certains investisseurs sont ainsi loin d’être des professionnels.

C’est par exemple le cas de Stefan Thomas, un Américain ayant défrayé la chronique la semaine dernière. L’homme a tout simplement perdu le mot de passe lui permettant d’accéder à ses placements. Il peut donc s’asseoir sur 200 millions d’euros à jamais, bloqué par quelques lettre et chiffre oubliés.

Cette mésaventure à l’avantage de souligner l’amateurisme qui règne parfois dans cet univers. Entrevoir les tenants et aboutissants du bitcoin est ainsi tout à fait possible. Pour ce faire, voici deux ouvrages d’introduction :

Les industries du futur, Alec Ross

Expert en politique technologique, Alec Ross a notamment été le conseiller principal pour l’innovation auprès d'Hillary Clinton lorsqu’elle était secrétaire d’État. Dans cet ouvrage traduit par Florence Devesa et Philippe Adams, il propose un panorama des progrès technologiques à même de bouleverser notre monde dans les 10 prochaines années. Sous-titré « Emplois, IA, big data, cyberguerre, bitcoin, compétences, blockchain, biotech, fintech, nouveaux marchés », il permet d’aborder le bitcoin dans une perspective économique globale.

Comment nous adapterons-nous à la nature changeante du travail ? Quelles seront les futures compétences indispensables, et lesquelles seront les plus recherchées ? La perspective d’une cyberguerre est-elle réaliste ? Comment peut-on espérer rivaliser avec la Silicon Valley ? Comment doit-on préparer nos enfants pour demain ? C’est une lecture incontournable pour tous ceux (travailleur, entreprises, décideurs, investisseurs, parents, étudiants) qui veulent savoir comment la prochaine vague d’innovation et de mondialisation affectera nos pays, nos économies, nos sociétés et notre vie quotidienne.

Au cœur du Bitcoin, Andreas M. Antonopoulos

Conférencier reconnu, Andreas M. Antonopoulos est l’un des plus farouches défenseurs du Bitcoin. Depuis des années, il sillonne les universités pour vulgariser les cryptomonnaies et est l’auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dans ce livre, il propose une forme de « bitcoin pour les nuls » en plus poussé. Traduit en français par Laurent Leloup pour les éditions First, ce manuel promet de faire le tour de la question en abordant en profondeur les aspects les plus techniques.

Décrit comme « la bible sur le sujet acheté à l’éditeur référent sur le sujet », sa lecture est conseillée avant de visiter les sites qui propose d’acheter des Bitcoins. Un exercice auquel il convient de s’essayer avec modération, cela va s’en dire.



Crédit photo : Crypto 360 CC BY 2.0