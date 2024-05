Appel d'offre : Colloque de la société psychanalytique de Paris

La Société Psychanalytique de Paris organise le Colloque de la SPP le 23 novembre 2024 de 8h à 18h à la Sorbonne Université / Campus Pierre et Marie Curie – Center International de Conférences Sorbonne Université (CICSU) et plus spécifiquement l’auditorium. Elle propose un appel d'offre pour un stand librairie installé au sein du hall de l’auditorium pour la vente de livres en lien avec le thème du colloque : Cultiver le monde intérieur ?