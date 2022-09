Poker : les livres qui comptent

Cette frénésie du poker a commencé en 2003, suite à la victoire d’un parfait inconnu, Chris Moneymaker, aux World Series of Poker, au nez et à la barbe de tous les professionnels du secteur. Et depuis le succès de cet américain, qui s’était qualifié pour cette prestigieuse compétition grâce à un tournoi satellite sur Internet, le poker a conquis le monde, s’affichant aussi bien à la télévision que dans les librairies. Car les auteurs et spécialistes du poker ont bien sûr profité de cet engouement pour sortir un nombre faramineux de livres ayant pour thème principal le poker. Entre conseils stratégiques, retours d’expérience ou aide mentale, ces livres ne sont pas des romans à la prose remarquable, mais ils n’en restent pas moins de gros succès populaires dont voici les meilleurs exemples.

Le Petit Livre Vert, de Phil Gordon

Comme la plupart des livres sur le poker, l’auteur est un professionnel du jeu, qui a remporté de beaux succès sur la scène internationale. Mais si d’autres ont décidé d’expliquer leurs stratégies et leurs systèmes, Phil Gordon a pris la direction opposée en écrivant un livre destiné avant tout aux débutants. Il commence donc par préciser les règles du jeu, expliquer avec minutie chaque étape d’une main, avant de s’attarder sur les principales notions à prendre en compte quand on se lance dans l’aventure du poker, à savoir la position autour de la table, le degré d’agressivité ou la notion de probabilité. Si ce livre sera peu instructif pour tout connaisseur du poker, il est indispensable pour

ceux qui souhaitent débuter dans ce milieu.

Poker Théorie, de David Sklansky

Ce livre est considéré par certains comme la Bible du poker. Il va s’attarder sur absolument tous les aspects du jeu, bluffs, tells, bad beats, … et expliquer clairement chaque situation et chaque chose à prendre en compte en fonction de celle-ci. Il aborde aussi de manière exhaustive tout l’aspect psychologique de ce jeu, et se montre le plus complet possible car il parle aussi de variantes moins connues du poker que le Texas Hold’em, la plus populaire de tous, telles que le 7 Stud, l’Omaha ou le Razz. Au final, le joueur David Sklansky, très respecté dans le milieu, livre un ouvrage qui intéressera tout joueur de poker déjà familier du jeu mais qui souhaite améliorer ses connaissances empiriques

de celui-ci.

Kill ElkY, de Lee Nelson et Bertrand Grospellier

Ce livre est un deux-en-un qui associe le côté mathématique et statistique du jeu, apporté par Lee Nelson, avec le côté vécu et expérience de Bertrand « ElkY » Grospellier, le plus grand champion de poker français. Il rentre cette fois dans des domaines extrêmement pointus et n’est pas destiné aux simples joueurs du dimanche, car il explique des concepts que la plupart des amateurs ignorent tels que le facteur bulle ou le fold equity tout en utilisant tableaux et graphiques très scientifiques. Mais l’analyse toute humaine d’ElkY après ces chiffres vient adoucir ces données empiriques, et surtout les rendre applicables en tournoi. Le poker se pratique désormais bien souvent en ligne, sur des sites spécialisés qui proposent parties en live ou vidéopoker, une variante assez différente du Hold’em classique, mais les conseils donnés dans ce livre sont tout aussi pratiques pour les parties online que pour celles dans les casinos physiques. Deux suites, Kill ElkY 2 et Kill ElkY 3, ont succédé à ce premier opus.

Elements of Poker, de Tommy Angelo

Après avoir appris les règles et les différentes stratégies et concepts à avoir en tête au poker avec les précédents livres, cet ouvrage diffère car il ne s’intéresse qu’au côté mental du jeu. L’auteur n’est pas, à la différence des autres, un fameux joueur mais un coach de fameux joueurs. Il est devenu un expert psychologique du poker, et explique dans ce livre comment gérer la charge mentale subie dans un tournoi au long cours, comment éviter le tilt et surtout comment toujours jouer au maximum de ses capacités. Car si les tactiques sont très importantes au poker, c’est bien souvent le mental qui fera la différence, puisque tous les meilleurs joueurs connaîtront déjà toutes ces tactiques.

Chaque Main Révélée, de Gus Hansen

Enfin, ce livre se démarque par son originalité car il se lit plus comme une histoire que comme un manuel, à l’inverse de tous les autres. Dans celui-ci, Gus Hansen, un des joueurs de poker les plus connus de la planète, surnommé « The Great Dane », nous raconte en détails l’intégralité des 329 mains qui lui ont permis de remporter les Aussie Millions en 2007 et un gain total de 1,2 millions de dollars. Si l’on découvrira donc un peu sa manière de jouer, ce sont surtout les nombreuses anecdotes et toutes les petites histoires derrière la grande qui font tout le sel de ce livre et qui aident à recréer l’atmosphère toute particulière d’un tournoi de poker de renommée internationale, plongeant donc avec délectation le lecteur au cœur de celui-ci.

Crédits illustration Pexels CC 0