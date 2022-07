L'art de négocier des devises : des livres éclairants

Les marchés boursiers incarnent souvent une forme de miroir aux alouettes. En y entrant, avec seulement quelques milliers d’euros, on aspire à devenir rapidement très riche. Un peu comme lorsqu’on franchit les portes d’un casino armé de quelques poignées de jetons. Pourtant, gagner de l’argent en achetant et vendant des actions, des devises, réelles ou virtuelles, ne s’improvise pas.

Il s’agit d’un véritable travail. Et, si l’on cherche à faire sur les marchés la même chose que tous les autres investisseurs, c’est le meilleur moyen pour ne pas devenir riche, car la grande majorité ne le devient pas... Il s’agit donc de mettre en œuvre une stratégie à la fois singulière et efficace pour tirer le plus grand profit des échanges sur les places boursières.

Le Forex : Introduction au marché des devises (Éditions Gualino, 189 pages, 19 €)

Première étape incontournable : se familiariser avec les termes utilisés sur les différentes plateformes de trading. On entend souvent parler de Forex, qui vient de l’anglais Foreign exchange market, abrégé en FX, et que l’on traduit par marché des changes. Les investisseurs intervenant sur ce secteur vont négocier des devises, c’est-à-dire des monnaies, l’une contre l’autre selon des taux de change qui, eux, ne cessent de varier. Si l’on simplifie, on va parier sur la hausse ou la baisse d’une devise par rapport à une autre en vue d’en tirer un profit.

Dans son ouvrage Le Forex : Introduction au marché des devises Benoît Fernandez-Riou, consultant dans la banque et la finance, nous raconte l’histoire de ces échanges de monnaies. Auteur d’articles réguliers sur le site Univers-Bourse, Benoît Fernandez-Riou entre dans une démarche explicative pour comprendre les tenants et les aboutissants d’un marché souvent perçu comme très volatil et donc très dangereux pour l’investisseur non aguerri, ainsi qu’il est coutume de qualifier le débutant.

Plus de 5000 milliards de dollars sont échangés chaque jour à travers le monde, et les cotations sont accessibles de manière continue cinq jours sur sept 24 heures sur 24. Autant dire que l’on peut y laisser du temps quand on décide d’entrer sur ce marché spécifique. Comme les actions, les devises sont sensibles aux événements qui se produisent, que ce soit au niveau économique ou politique. Mais d’autres paramètres sont aussi à prendre en compte pour réaliser des échanges de façon éclairée.

Guide complet du Forex - Investir et gagner sur le marché des devises (Editions Maxima, 302 pages, 34 €)

Référence dans l’apprentissage du trading des devises, cet ouvrage est signé par le serial entrepreneur Pierre-Antoine Dusoulier. Après avoir travaillé au sein de Saxo Bank, il a décidé de créer iBanFirst, une fintech destinée aux entreprises afin de leur permettre d’effectuer des paiements et des transferts en devises étrangères. Quand il parle du forex, c’est donc en fin connaisseur du marché. Il est régulièrement invité dans les médias et publie aussi des chroniques sur l’actualité des devises. Dans son livre, il entre dans le détail des différentes stratégies qu’il est possible d’utiliser quand on traite des devises.

L’auteur n’hésite pas à expliquer les techniques qui sont en usage dans les grandes banques. Certaines sont à connaître, non pas forcément pour les reproduire, mais pour avoir une idée des intérêts et du fonctionnement des entités qui interviennent avec d’importants capitaux sur le marché des devises.

Il est conseillé, dans un premier temps, comme pour la bourse classique, de s’entraîner en faisant des échanges virtuels, avant de passer à l’investissement réel. Cela permettra, pendant des mois, de tester des techniques et de prendre conscience du suivi qu’impose le forex pour ne pas perdre d’importantes sommes d’argent. En plus des livres, on peut aussi aller écouter quelques grands noms de l’économie, quand ils évoquent le marché des devises, de façon à mettre en perspective constamment macro-économie et marché spécifique.

