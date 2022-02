Les livres sport du moment 

L’occasion pour nous de mettre en avant quelques-uns des livres « sport » du moment, dont la sortie récente ou l’héritage laissé continuent d’animer les chroniques sportives et littéraires du moment…

Road Trip NBA, de Rémi Reverchon

L’avantage lorsqu’un journaliste comme Rémi Reverchon écrit un livre est que l’on est persuadé et convaincu qu’il est bien l’auteur d’un tel ouvrage. Spécialiste depuis de nombreuses années de la NBA, dont le boom de popularité en France n’a jamais cessé d’exploser depuis l’époque Michael Jordan, le journaliste de BeIn Sports offre un voyage dans chacune des franchises et plus particulièrement des villes comportant une équipe NBA.

Si les sports en pleine progression médiatique en France ont toujours la fâcheuse tendance de voir livre sur livre sorti chaque semaine sans, parfois, un grand intéressement, celui de Reverchon sort incontestablement du lot.

Entre culture, voyage et sport bien entendu, ce livre sorti à la fin de l’année 2021 est une réussite dont les critiques sont unanimes. Il s’adresse selon ces dernières aux fans de NBA, de basket-ball comme aux néophytes de manière générale.

Le mental au poker, de Barry Carter

Depuis plusieurs années, l'aspect mental est devenu prépondérant dans le monde du sport, comme au basketball et des divertissements. C'est par exemple le cas au poker où les joueurs émérites tout comme les néophytes n'ont plus honte de se faire aider, que cela soit par des préparateurs mentaux ou bien en puisant différentes informations au sein d'ouvrages.

Sorti il y a quelques années, le livre « mental au poker » de Barry Carter, lui-même une référence dans ce jeu, aide ceux qui veulent franchir un palier sur l'aspect psychologique de ce sport. Tout en remontant aux origines de ce divertissement dans ses prémices et en adoptant une réflexion forte sur la manière d'agir en jouant, ce livre reste une référence en 2022.

10 Faubourg Montmartre, par l'Association des anciens de L'Equipe

Existe-t-il un magazine ou un journal sportif faisant plus légion que « L’Équipe » dans le monde sportif francophone ? Probablement pas. L’association des anciens de L’Équipe revient sur le siège historique du Journal l’Auto, devenu par la suite L’Équipe.

Au programme, articles bruts, anecdotes fantastiques sur l’histoire du sport, résumés des fêtes organisées au siège pour la célébration de titres de sportifs particulièrement proches de certains journalistes, tout y est. La vie du journal y est contée, jamais sans l’idéaliser et les anciens locataires se remémorent plume à la main, les souvenirs d’une histoire qui continue de durer à ce jour.

Turbulences, de Ben Thouard

Avec le monde du surf, les amateurs de sport et de photographie trouvent une activité mêlant à la perfection leurs deux passions, probablement mieux que n’importe quel autre sport. Dans Turbulences, l’artiste photographe Ben Thouard assouvit encore plus sa légende d’artiste de l’océan.

Ses plus grandes photographies sont mises en avant dans ce que l’on appelle vulgairement un « beau livre », auréolé de nombreux points de vue de la vague mythique de Teahupoo à Tahiti, là où les surfeurs des futurs Jeux Olympiques de 2024 auront le privilège de s’affronter pour le gain du titre suprême.

Golf, le tour du monde des parcours d’exception, de Iain T. Spragg

Ce livre a dû se trouver sous le sapin de Noël de nombreux passionnés, sa sortie ayant eu lieu au début du mois de décembre. Iain T. Spragg, spécialiste des beaux ouvrages et journaliste vedette de la rubrique sport du Daily Mirror et du Daily Telegraph outre-Manche a attiré l’œil des amateurs de beaux paysages et bien entendu, de golf.

De quoi donner de grandes envies aux passionnés de rough sauvages…