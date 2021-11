5 romans d’été parfaits pour se réchauffer en plein hiver ! 

À la recherche du temps perdu de Marcel Proust

Une des œuvres les plus populaires de la littérature française. Dans sa première partie « Sur la route de Swann », le protagoniste passe l’été à Combray dans une maison d’été. Le protagoniste retourne dans son enfance à travers des madeleines à la recherche du baiser de sa mère qu’il n’a jamais eu. Il s’agit des fameuses madeleines de Proust. En lisant ce roman, vous aurez la sensation de prendre un bain de soleil. C’est comme si vous étiez en plein été en train de bronzer sur votre transat !

Las bicicletas son para el verano de Fernando Fernán-Gómez

En 1977, l’auteur a obtenu le prix Lope de Vega décerné par la municipalité de Madrid grâce à cette œuvre. Pendant l’été 1936, la guerre éclate. Une famille de Madrilènes : père, mère, fils et fille vivent leur vie sans penser aux conséquences de la guerre. Luisito, le fils, veut un vélo. Mais avec les moments agités, l’achat est retardé. Ce qu’ils ne savent pas, c’est que ce temps va durer aussi longtemps que la guerre elle-même.

El Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio

Un classique de la littérature espagnole. Un excellent exemple du néoréalisme de l’époque. Onze jeunes s’approchent du Jarama pour calmer la chaleur et passer le temps mort d’une soirée d’été. Une réflexion sur la fugacité de la vie et le permanent à travers le fleuve.

L’été qui commence de Silvia Soler

Chaque nuit de la Saint-Jean, deux familles se retrouvent dans une tradition qui dure depuis de nombreuses années. Julia et Andreu, qui appartiennent tous deux à l’une de ces familles, vivent leur vie en parallèle, heureux et en proie à des désillusions et à des moments de détresse. Un roman qui met l’accent sur le bonheur à travers les petits détails de la vie. (trad. Marie Vila Casas)

Mort à Venise de Thomas Mann

Roman très connu qui a été porté au cinéma avec une adaptation impeccable par Visconti. Et à l’opéra de la main de Britten. Il s’agit d’un classique de la littérature homosexuelle qui traverse le temps intact dans son art. Comme un reflet de l’auteur lui-même : un écrivain allemand se rend en été à Venise à la recherche de l’inspiration et y tombe amoureux d’un jeune homme de 14 ans dont il tombe follement amoureux. (trad. Félix Bertaux et Charles Sigwalt)