Newsletters

Journées douloureuses, que ces lundis. La sortie du week-end ne s’opère jamais en douceur. Heureusement, voici une nouvelle qui appelle toute votre attention : la lecture est un acte de communion plus global et physique qu’on ne l’imaginerait. Des chercheurs ont découvert qu’une synchronisation de la respiration et du rythme cardiaque s’opère quand on écoute, à plusieurs, une histoire. Et il ne s’agit pas d’émotions : plutôt de l’attention portée !

Autre réjouissance, alors que le livre d’Éric Zemmour accapare l’attention — justement — des médias, un libraire se pose la question : vendre ou ne pas vendre cet ouvrage ? En attendant que chacun fournisse ou trouve sa réponse, voici une piste : il semble bien que le polémiste emprunte à un politiste une citation… qui n’existe pas ? Cocasse.

Côté édition, plusieurs mouvements : le départ de Vanessa Springora de la direction de Julliard. Côté HarperCollins France, notons l’arrivée de Caroline Lamoulie, comme directrice éditoriale. Et puis, une disparition : François Bernard, dont les livres de recettes ont traversé les âges, est décédée à l’âge de 100 ans.

Chahutée par les débats entre pros et antis, notre société vit aussi des moments troublants : preuve, les affiches placardées sur les devantures des librairies Payot, en Suisse. Un message terrifiant d’histoire : « Interdit aux chiens et aux non-vaccinés. » La bêtise frappe à l’huis, inutile de lui ouvrir…

Et pour finir en beauté, deux infos passablement insolites : la première, pour rester dans le domaine médical. Êtes-vous atteint par l’AWS, l’Alice in Wonderland Syndrom ? Cette maladie, authentique, provoque des troubles de la perception, du temps, de l’espace… Ça vous rappelle quelque chose ? Alors, en attendant de trouver, découvrez également ce court-métrage, réalisé par des fans, et racontant les origines de… Voldemort…

Excellentes lectures !