L'Horloger de Jaroux

Depuis sa plus tendre enfance, Yves Jacquot, passe tout son temps libre auprès de son grand père P'tit Louis, "paysan horloger" A ses côtés, il apprend tous les secrets de l'horlogerie artisanale Doué et passionné, il n'envisage pas d'autre métier que celui de dessiner, monter et démonter des montres, qu'elles soient de gousset ou à bracelet. Un avenir parfaitement inconcevable pour son père, car dans le Haut Jura des années 60 les Jacquot sont scieurs de père en fils Une chose sur sûre, pour Yves, la perspective de rentrer un jour chez Lip, le fabricant bisontin de montres pour lequel il rêve de travailler, est loin d'être acquise Et pourtant