Will Eisner est un maître de la bande dessinée. Durant des années, il s'est réuni pour discuter avec d'autres maîtres du comics. De ces rencontres, il en est résulté une collection d'informations vitales pour tous ceux qui travaillent dans l'industrie, et indispensables pour tous ceux qui cherchent à y entrer. Will Eisner s'est entretenu avec Jack Kirby, Joe Simon, Gil Kane, Joe Kubert, Jack Davis, Neal Adams, C. C. Beck, Milton Caniff, Gill Fox, Harvey Kurtzman et le gourou de la distribution Phil Seuling. Shop Talk est une mine d'informations sur la bande dessinée. Entre anecdotes et secrets de conception, Will Eisner présente l'envers du décor, celui qui passionne chaque amoureux du 9e Art soucieux de comprendre comment une oeuvre prend forme. Cette édition comprend une introduction spécialement écrite par Denis Kitchen pour la version française.