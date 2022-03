Il était une fois à Losonc deux garçons que tout oppose. L'un est de bonne famille, il se lave les dents tous les jours et veut devenir écrivain. L'autre, un casse-cou effronté, terrorise les humains comme les animaux et n'a peur de rien. Mais un lien inébranlable les unit : une amitié à la vie, à la mort. Ensemble, ils osent vivre des aventures incroyables, chassent le cochon d'or, poursuivent une veuve-sorcière, connaissent les émois amoureux, jusqu'au jour où... Un premier roman audacieux, plein d'humour et de tendresse, aux effluves de l'histoire de Tom Sawyer et Huckleberry Finn qui se déroule quelque part aux confins de la Slovaquie et de la Hongrie.