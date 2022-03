Comme si j'étais née de toi

En affrontant les douleurs et les mystères du passé, les deux héroïnes vont découvrir que la guérison emprunte des chemins inattendus. Habituée à panser les blessures de l'âme, Ana est appelée à intervenir en tant que psychologue dans un collège privé de Johannesburg afin de venir en aide à Zuri, retrouvée en train de se scarifier. Par ce geste, la jeune fille a-t-elle tenté de soulager la douleur d'être l'une des seules Noires de cet établissement privé fréquenté en majorité par des Blancs ? Et quelle relation entretient-elle avec Helen, sa mère adoptive ? Pour l'accompagner sur la voie de la reconstruction, Ana va devoir lever le voile qui entoure l'adoption de Zuri et revenir sur les traces de sa mère biologique. Mais Ana porte aussi en elle un profond traumatisme quelle ne peut plus ignorer. En affrontant les douleurs du passé, toutes deux vont découvrir que la guérison emprunte parfois des chemins inattendus.