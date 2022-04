Peter pan. My English Factory (Level 1)

A Londres, Wendy, John et Michael mènent une vie paisible. Jusqu'au soir où l'intrépide Peter Pan fait irruption dans leur chambre. Accompagnés de la fée Clochette, les enfants partent pour le Pays imaginaire où les attendent de merveilleuses aventures. (niveau 1 : CP-CE1) My English Factory est une collection d'histoires en anglais pour les 6-12 ans. Chaque livre met en pratique la démarche d'apprentissage de l'anglais préconisée par les programmes scolaires, qui vise à passer progressivement de l'écoute et de la compréhension orale du texte à sa lecture. La collection My English Factory propose : - des textes patrimoniaux ou de littérature jeunesse avec une intrigue adaptée à l'âge et au niveau des élèves ; - une version audio intégrale et gratuite de l'histoire ; - des livres en 4 niveaux progressifs pensés pour l'apprentissage de l'anglais ; - un guide pédagogique gratuit à télécharger offrant des séances de travail clé en main.