Rhyming Alphabet

Apprendre l'alphabet avec une troupe de personnages amusants et délirants. Apprendre l'alphabet avec une troupe de personnages amusants et délirants. Le texte est humoristique et cadencé par des rimes, où tous les animaux se font concurrence pour représenter une lettre de l'alphabet. Superbement illustré par Gareth Lucas. Le texte humoristique et rythmé est idéale pour être lu à voix haute.