Compléments alimentaires mythes et réalités

Qu'est-ce qu'un complément alimentaire ? Dans quel cas est-il nécessaire d'en prendre ? Quels sont les critères de choix ? Nous sommes souvent démunis face à l'offre actuelle et manquons de connaissances pour juger de la qualité d'un complément alimentaire. Cet ouvrage fait un point complet sur le sujet afin de nous aider à déterminer quel complément est le plus utile dans notre cas et à vérifier sa composition pour faire un choix éclairé. Il répond aux nombreuses questions que l'on se pose sur la fréquence, le dosage, les bonnes associations ou interférences.