Berezina Book 1/3. 15

Septembre 1812. Napoléon, maître de l'Europe, part à la conquête de la Russie avec 600. 000 hommes. Il entre dans Moscou sans résistance, conquérant au sommet de sa gloire ... et tout s'effondre. Premier volume d'une trilogie. 1812. Apres une attaque foudroyante comme il en a le secret, Napoléon s'est enfoncé au coeur de la Russie avec une Grande Armée colossale. Mais les russes n'entendent pas le laisser faire, et plusieurs batailles ont eu lieu, sanglantes et peu concluantes. On est loin d'Austerlitz. Aussi, quand les français arrivent enfin en vue de Moscou, ils sont épuisés, affamés, diminués, et espèrent bien pouvoir se reposer - voir accepter la reddition du Tsar après la chute de sa capitale ...